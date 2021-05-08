Як приготувати правильний шашлик: два рецепти для тих, хто худне

Сезон шашликів відкритий, а це означає, що час підібрати смачні та корисні рецепти. Не всі знають, але головну страву весни можна приготувати без шкоди для фігури.
Для цього відмінно підійдуть шашлики з курки та креветок. Двома рецептами поділилася фітнес-експертка та нутриціологиня Катерина Медушкіна.
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Приготувала для вас два рецепти – з куркою і з креветками. Їх можна приготувати як на мангалі на природі, так і вдома, наприклад, у духовці, сковороді-гриль чи навіть на звичайній сковороді. Вийде теж дуже смачно!
– зазначила Медушкіна.
Курячий шашлик з овочами
На 100 грамів: 65,59 кКал.
БЖВ (білки, жири, вуглеводи): 11,01/1,18/2,65.
Інгредієнти:
- Куряча грудка – 500 грамів.
- Кабачок – 300 грамів.
- Помідори черрі – 100 грамів.
- Перець болгарський – 145 грамів.
- Йогурт натуральний – 100 грамів.
- Соєвий соус – 1 чайна ложка.
- Лимонний сік – 1 чайна ложка.
- Часник – 1-2 зубчики.
- Сіль – за смаком.
- Спеції – за смаком.
Як готувати:
- Куряче філе нарізаємо середніми шматочками.
- Для маринаду змішуємо: йогурт, соєвий соус, лимонний сік, приправи й подрібнений часник.
- Заправляємо курку маринадом, перемішуємо й залишаємо на 20-30 хвилин (можна на кілька годин поставити у холодильник).
- Кабачок нарізаємо кружечками чи півкільцями. Солимо й залишаємо на 10 хвилин.
- Перець нарізаємо великими квадратиками, а помідори черрі – навпіл.
- На шпажку чи шампур нанизуємо шматочок курки, половинку помідора черрі, квадратик перцю та кружечок кабачка, потім знову шматочок грудки й т.д.
- Готуємо на сковороді, сковороді-гриль чи у духовці протягом 25 хвилин за температури 190 градусів.
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Шашлики з креветок з м'ятним соусом
На 100 грамів: 116.64 кКал.
БЖВ (білки, жири, вуглеводи): 17,61/4,52/1,45.
Інгредієнти:
- Креветки – 250 грамів.
- М'ята – 30 грамів.
- Вершки 10% жирності – 2 столові ложки (30-40 мілілітрів).
- Оливкова олія – 1 столова ложка (10 грамів).
- Сік лимона – 1 столова ложка (20-30 грамів).
- Часник – 1 зубчик (4-6 грамів).
- Сіль та перець – за смаком.
Як готувати:
- Креветки маринуємо в соку лимона з часником.
- Нанизуємо їх на шпажки чи шампури, кладемо на решітку.
- Смажимо на сковороді чи на вогні по 3-4 хвилини з кожного боку.
- М'яту дрібно нарізаємо, додаємо вершки, оливкову олію, лимонний сік, часник, сіль і перець.
- Все перемішуємо та настоюємо. Цей соус також можна використовувати до риби.
Шашлики з креветок – страва, яку оцінить кожен / Фото vkuso