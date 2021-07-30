Як приготувати курячу печінку з грибами: дієтичний рецепт для тих, хто хоче худнути смачно
30 липня 2021 , 13:51Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Надії Пахірко
Вечеря переважно не найприємніший час для тих, хто на дієті, адже вона часто асоціюється з прісною їжею. Проте ми знаємо, як худнути смачно. Зберігайте до вашої колекції рецепт приготування курячої печінки та порадуйте себе улюбленою стравою.
Мабуть, кожному знайома ситуація, коли після важкого робочого дня ввечері хочеться розслабитися і заїсти стрес чимось смачненьким. Ловіть дієтичний рецепт курячої печінки з грибами. Цю страву оцінять не лише ті, хто дотримується дієти, а й уся сім'я.
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Як приготувати курячу печінку з грибами: покроковий рецепт
Інгредієнти
- Куряча печінка – 300 грамів;
- Печериці – 200 грамів;
- Вершки 10% – 200 мілілітрів;
- Часник – 5 грамів;
- Кріп – 10 грамів;
- Сіль, спеції – на ваш смак.
Спосіб приготування
- Печінку трохи обсмажте на сковороді з хорошим антипригарним покриттям. Додайте часник та нарізані гриби.
- Посоліть, додайте улюблені спеції та тушіть до готовності.
- Якщо у сковороді багато рідини, її треба злити, а сковороду висушити серветкою.
- На суху сковороду знову викладіть печінку з грибами та залийте вершками. Тушіть на повільному вогні поки вершки не загустіють.
Смачного!
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