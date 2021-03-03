Як прибрати живіт після пологів: чіткий план дій

3 березня 2021 , 15:05
Читать новость на русском

Джерело:

Інстаграм Катерини Медушкіної

Після вагітності та народження дитини у багатьох жінок залишається живіт. Прибрати його не так просто, але можливо.

Що потрібно робити, щоб позбутися від живота, розповіла фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна.

Читайте На 86% складається з води: названо фрукт, який допоможе схуднути

Живіт після пологів – неважливо, стирчить він або залишився "фартух" – це надлишок жирової тканини. Прибрати його може бути складно, але можна!
– зазначила Медушкіна.

Як позбутися від післяпологового живота: план дій

  1. Розрахунок КБЖВ (калорій, білків, жирів, вуглеводів) і якісне харчування. Дефіцит повинен становити 20% від добової калорійності.
  2. Якщо ви на грудному вигодовуванні, то до калорійності слід додати +400-800 калорій (в залежності від зросту і ваги мами).
  3. Фізична активність. Пам'ятайте, що після кесаревого розтину заборонено тренуватися 1,5-2 місяці (цю інформацію слід уточнювати у свого лікаря).

Вправи виконуєте з амплітудою не більше 20 градусів – працювати потрібно або верхом, або низом окремо, робити невелику кількість повторень,
– пояснила експертка.

Живіт після пологів можна прибрати, якщо слідувати інструкції / Фото wefid

Цікаво Як підтягнути внутрішню частину стегна: опубліковано відео

  1. Виконуйте статичні легкі вправи і "вакуум". За словами Медушкіної, таким чином виключається навантаження, пов'язане з розтягуванням і скороченням. Це означає, що не створюються перешкоди для загоєння і зрощення тканин.
  2. Доглядові процедури (як домашні, так і професійні). Катерина Медушкіна наголосила, що вони допоможуть поліпшити шкіру, прибрати в'ялість, зробити менш помітними розтяжки, збільшити приплив крові.