Як знищити целюліт: простий план з 3 пунктів

Мільйони людей у світі незалежно від своєї ваги стикаються з целюлітом. Позбутися його важко, але реально.

Джерело: інстаграм Катерини Медушкіної

Як забути про целюліт за допомогою лише 3 пунктів, розповіла фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Харчування і зменшення жирових клітин

За її словами, целюліт – це внутрішня проблема, а не зовнішня, тому і вирішувати її необхідно зсередини.

Розрослися вони у результаті незбалансованості раціону – переїдання, нерегулярного харчування, нестачі одних нутрієнтів і надлишку інших. Щоб організм почав витрачати жирові запаси, йому потрібно давати енергії (калорій) менше, ніж він витрачає, – зазначила Медушкіна.

У раціоні необхідно створити дефіцит – 20% від денної норми. Важливо не голодувати, інакше організм недоотримає поживних речовин і жир витрачатися не буде. Також потрібно привести до балансу надходження білків, жирів і вуглеводів (БЖВ), щоб організму вистачало матеріалів на всі процеси.

Целюліт можна прибрати лише за допомогою комплексного підходу​ / Фото eva

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Фізичні навантаження

Для того щоб прибрати целюліт, потрібно повернути "у проблемну зону хороший кровообіг для постачання клітинам поживних речовинам і лімфоток для відводу продуктів розпаду". Також необхідно запустити жироспалювання. Тому важливо виконувати загальні тренування і локальні – на проблемну зону.

Доглядові процедури

Різні масажі (сухий щіткою, банками, руками, обгортання, маски та ін.) – відмінне доповнення за умови виконання попередніх двох пунктів. Це стане підтримкою ззовні процесу, який йде зсередини.