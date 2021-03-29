Антицелюлітний крем: у яких випадках він працює

Целюліт – проблема, з якою зіткається майже кожна жінка. Вирішити її не так вже й просто.

Найпопулярнішим способом вважаються антицелюлітні креми. У яких випадках вони працюють – розповіла фітнес-експертка і нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Як ви собі уявляєте дію антицелюлітного крему? Багато хто щиро вважає, що він вбирається і "розсмоктує" жир. Але! Для того, щоб якимось чином вплинути безпосередньо на жир, засобу потрібно пройти через епідерміс (поверхневий шар шкіри), потім через дерму, подолати колагенову перегородку, в яку укладені жирові пакети, потім просочується через клітинні мембрани ліпідів (жирових клітин) і вбратися в жир,

– зазначила Медушкіна.

Вона пояснила, що всі тканини мають різну структуру, тому "для проникнення крізь них молекулярний склад крему повинен бути просто фантастичним за своєю універсальністю, щоб пройти всі верстви і не розгубити по дорозі властивостей".

За словами фітнес-експертки, подібного не існує. Однак це не означає, що доглядові засоби зовсім не приносять користі.

Прибрати целюліт можна лише за допомогою комплексного підходу​ / Фото zeleniy

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Як і коли працює антицелюлітний крем

Антицелюлітні засоби, як правило, маю розігріваючий або, навпаки, охолоджуючий ефект. І те, і інше покликане через роздратування поверхневих шарів шкіри стимулювати приплив крові до проблемного місця. І це цілком корисно для постачання шкіри поживних речовин. Плюс поверхневий ефект зволоження і живлення шкіри ніхто не відміняв,

– додала Катерина Медушкіна.

Антицелюлітний засіб діє: