Як знищити целюліт у домашніх умовах: ефективний спосіб

Целюліт – проблема, з якою борються мільйони жінок. Однак розв'язати цю проблему можна тільки комплексно.

Як це зробити в домашніх умовах – розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Поява целюліту говорить про порушення харчування жирової тканини, на яке можуть впливати зайва вага, стрес, шкідливі звички і надлишок у раціоні продуктів з високим глікемічним індексом,

– зазначила Кален.

Як позбутися целюліту

За словами експертки, важливо не тільки привести свою вагу в норму, але і поліпшити кровопостачання і лімфовідтік. Для того щоб скоріше цього домогтися, необхідно додати фізичну активність. Це дозволить вивести зайву рідину з організму і наситити клітини киснем.

В результаті йдуть внутрішньоклітинні набряки, зміцнюється сполучна тканина, поліпшується тонус шкіри, що зовні відбивається у вигляді зменшення бугристості шкіри,

– уточнила Кален.

Боротися з целюлітом потрібно комплексно / Фото fitness-pro

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Які вправи допоможуть прибрати целюліт

У домашніх умовах, за словами Кален, кращим вправою від целюліту є присідання з гумкою.

Воно дозволяє регулювати навантаження на суглоби за рахунок глибини присяду і сили опору гуми. Поєднання статичного і динамічного навантаження дозволяє скоротити час тренування на проблемну зону до 10-15 хвилин на день,

– додала експертка.

Для виконання вправи, гумку потрібно надіти на ікри або щиколотки. Після цього робимо крок у бік, присяд і повторюємо те ж саме іншою ногою. Робимо 2-3 підходи по 20-25 разів. Відпочинок між сетами – до хвилини.