Як прибрати пивний живіт: названо найдієвіший спосіб

У багатьох людей після 40 років починають з'являтися жирові відкладення на животі. І американські науковці назвали найкращий спосіб позбавлення від "пивного живота".

Учені з Американської геріатричної асоціації нагадали, що третина дорослих людей у віці 65 років і старше страждають ожирінням, що підвищує ризик розвитку серцево-судинних захворювань. На думку дослідників, найкращим способом позбутися від "пивного живота" є інтервальні тренування. Це вияснилося шляхом дослідження.

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Добровольці тричі на тиждень протягом 10 тижнів брали участь в коротких групових заняттях тривалістю 18-36 хвилин. На них вони виконували силові вправи з мінімальним використанням техніки, чергуючи їх з періодами відпочинку у співвідношенні 40/20 секунд (40 секунд виділялося на виконання вправи, а 20 – на відпочинок). У підсумку учасники дослідження майже на кілограм знизили жирову масу, замінивши її м'язовою. А здебільшого у чоловіків суттєво зменшилися об'єми "пивних животів".

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Під час тренування важливо дотримуватися інтервалів у співвідношенні 40/20 секунд / Фото pixabay