Як правильно їсти сухофрукти під час схуднення: поради дієтологині

Джерело:інстаграм Наталії Самойленко
Одні вважають сухофрукти безпечною альтернативою шоколадних цукерок, інші – такою ж вуглеводною бомбою. Нумо розбиратися разом з дієтологинею Наталією Самойленко.
Як відомо, сухофрукти – це фрукти, в яких вміст води видалений шляхом висушення. Тому харчова цінність в них набагато вища, аніж у свіжих фруктах. А усе через концентрацію цукрів та водночас поживних речовин.
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Сухофрукти багаті клітковиною, вітамінами та мінералами. Поліфенольні антиоксиданти у їхньому складі сприяють поліпшенню кровотоку, процесу травлення та запобігають оксидативному стресу. А високий вміст калію допомагає виводити зайву рідину та натрій, який також корисний для м‘язів,
– говорить Самойленко.
Харчова цінність у сухофруктах набагато вища, аніж у свіжих фруктах / Фото pixabay
Фініки (джерело міді, марганцю, заліза, вітаміну В6.)
Чорнослив (відомий своїм природнім проносним ефектом завдяки цукровому спирту у складі – сорбіту, а мінерал бор допомагає боротися з остеопорозом)
Курага (хороше джерело бета-каротину, лютеїну, зеаксантину – трьох рослинних пігментів, які підтримують здоров‘я очей)
Інжир сушений
Родзинки (джерело міді, марганцю, магнію, вітамінів групи B.)
Читайте також Які сезонні продукти мають бути в раціоні: поради нутриціологиніВажливо! Сухофрукти належать до продуктів з найбільшим вмістом сульфітів (консервантів, які подовжують термін придатності та надають їм свіжого та привабливого вигляду).