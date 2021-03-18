Як правильно їсти сухофрукти під час схуднення: поради дієтологині

Одні вважають сухофрукти безпечною альтернативою шоколадних цукерок, інші – такою ж вуглеводною бомбою. Нумо розбиратися разом з дієтологинею Наталією Самойленко.

Як відомо, сухофрукти – це фрукти, в яких вміст води видалений шляхом висушення. Тому харчова цінність в них набагато вища, аніж у свіжих фруктах. А усе через концентрацію цукрів та водночас поживних речовин.

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Сухофрукти багаті клітковиною, вітамінами та мінералами. Поліфенольні антиоксиданти у їхньому складі сприяють поліпшенню кровотоку, процесу травлення та запобігають оксидативному стресу. А високий вміст калію допомагає виводити зайву рідину та натрій, який також корисний для м‘язів,

– говорить Самойленко.

. Крім того, доступні варіанти у зацукрованому вигляді:



Харчова цінність у сухофруктах набагато вища, аніж у свіжих фруктах / Фото pixabay

Харчова цінність та вміст природного цукру у сухофруктах

Фініки (джерело міді, марганцю, заліза, вітаміну В6.)

66,5 кілокалорії у 24 грамах

64% – 65% природного цукру

Чорнослив (відомий своїм природнім проносним ефектом завдяки цукровому спирту у складі – сорбіту, а мінерал бор допомагає боротися з остеопорозом)

67 кілокалорій у 28 грамах

38% природного цукру

Курага (хороше джерело бета-каротину, лютеїну, зеаксантину – трьох рослинних пігментів, які підтримують здоров‘я очей)

67 кілокалорій у 28 грамах

53% природного цукру

Інжир сушений

70 кілокалорій у 28 грамах

48% природного цукру

Родзинки (джерело міді, марганцю, магнію, вітамінів групи B.)

85 кілокалорій у 28 грамах

59% природного цукру.

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Сухофрукти належать до продуктів з найбільшим вмістом сульфітів (консервантів, які подовжують термін придатності та надають їм свіжого та привабливого вигляду).