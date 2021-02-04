Як правильно їсти макарони при схудненні: поради дієтологині

У суспільстві існує стереотип, що якщо ти хочеш схуднути, то їсти макаронні вироби не можна.

Джерело: інстаграм Альбіни Комісарової

Як приготувати здорові макарони, які не стануть перешкодою для схуднення і не зашкодять фігурі, розповіла дієтологиня, ендокринологиня Альбіна Комісарова.

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Макарони відносяться до складних вуглеводів, які є обов'язковою частиною здорового раціону кожної людини,

– зазначила Комісарова.

Вона пояснила, що макаронні вироби є калорійним продуктом, але у 100 грамах відвареної пасти – лише 100-120 калорій.

порція пасти для кожної людини буде різною. Вона залежить від цілей мети, потреб, кількості вуглеводів протягом дня. Однак, за словами дієтологині, в цілому це – 50-75 грам сухої пасти. У готовому вигляді це буде приблизно в 2 рази більше.

Комісарова наголосила, що макаронів можна з'їсти і цілу тарілку – все залежить від подальшого харчування протягом дня.

Смачні макарони можна їсти навіть тим, хто худне​ / Фото volsport

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Важливе про макарони

Макарони є непоганим джерелом білка (10-12 грамів білка на 100 грамів сухої пасти).

(10-12 грамів білка на 100 грамів сухої пасти). У цільнозернових макаронах – багато клітковини (8 грамів клітковини на 100 грамів при нормі 30 грамів на добу).

(8 грамів клітковини на 100 грамів при нормі 30 грамів на добу). Макарони містять магній, кальцій, залізо, цинк і вітаміни групи В.

Як приготувати здорову пасту

Макарони повинні бути повноцінною стравою. Додавайте нежирний білок (рибу, курку, трохи сиру), овочі і бобові. Уникайте вершкових і сирних соусів. Їх можна замінити оливковою олією, томатним соусом або класичним песто зі шпинату. Вибирайте цільнозернові або макарони з сочевиці. Дієтологиня не рекомендує вживати томатні або шпинатові види, оскільки вони не несуть користі, а лише пофарбовані овочевим порошком.

Що можна додати у пасту