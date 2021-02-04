Як правильно їсти макарони при схудненні: поради дієтологині

4 лютого 2021 , 17:03
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У суспільстві існує стереотип, що якщо ти хочеш схуднути, то їсти макаронні вироби не можна.

Джерело: інстаграм Альбіни Комісарової

Як приготувати здорові макарони, які не стануть перешкодою для схуднення і не зашкодять фігурі, розповіла дієтологиня, ендокринологиня Альбіна Комісарова.

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Макарони відносяться до складних вуглеводів, які є обов'язковою частиною здорового раціону кожної людини,
– зазначила Комісарова.

Вона пояснила, що макаронні вироби є калорійним продуктом, але у 100 грамах відвареної пасти – лише 100-120 калорій.

Важливо: порція пасти для кожної людини буде різною. Вона залежить від цілей мети, потреб, кількості вуглеводів протягом дня. Однак, за словами дієтологині, в цілому це – 50-75 грам сухої пасти. У готовому вигляді це буде приблизно в 2 рази більше.

Комісарова наголосила, що макаронів можна з'їсти і цілу тарілку – все залежить від подальшого харчування протягом дня.

Смачні макарони можна їсти навіть тим, хто худне​ / Фото volsport

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Важливе про макарони

  • Макарони є непоганим джерелом білка (10-12 грамів білка на 100 грамів сухої пасти).
  • У цільнозернових макаронах – багато клітковини (8 грамів клітковини на 100 грамів при нормі 30 грамів на добу).
  • Макарони містять магній, кальцій, залізо, цинк і вітаміни групи В.

Як приготувати здорову пасту

  1. Макарони повинні бути повноцінною стравою. Додавайте нежирний білок (рибу, курку, трохи сиру), овочі і бобові.
  2. Уникайте вершкових і сирних соусів. Їх можна замінити оливковою олією, томатним соусом або класичним песто зі шпинату.
  3. Вибирайте цільнозернові або макарони з сочевиці. Дієтологиня не рекомендує вживати томатні або шпинатові види, оскільки вони не несуть користі, а лише пофарбовані овочевим порошком.

Що можна додати у пасту

  • Тунець і броколі.
  • Курку і болгарський перець.
  • Білу рибу або лосось і свіжий зелений горошок.
  • Гриби і вершки 10%.
  • Фрикадельки з індички і кабачок.
  • Томатний соус і квасолю.