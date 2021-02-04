Як правильно їсти макарони при схудненні: поради дієтологині

У суспільстві існує стереотип, що якщо ти хочеш схуднути, то їсти макаронні вироби не можна.
Джерело: інстаграм Альбіни Комісарової
Як приготувати здорові макарони, які не стануть перешкодою для схуднення і не зашкодять фігурі, розповіла дієтологиня, ендокринологиня Альбіна Комісарова.
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Макарони відносяться до складних вуглеводів, які є обов'язковою частиною здорового раціону кожної людини,
– зазначила Комісарова.
Вона пояснила, що макаронні вироби є калорійним продуктом, але у 100 грамах відвареної пасти – лише 100-120 калорій.Важливо: порція пасти для кожної людини буде різною. Вона залежить від цілей мети, потреб, кількості вуглеводів протягом дня. Однак, за словами дієтологині, в цілому це – 50-75 грам сухої пасти. У готовому вигляді це буде приблизно в 2 рази більше.
Комісарова наголосила, що макаронів можна з'їсти і цілу тарілку – все залежить від подальшого харчування протягом дня.
Смачні макарони можна їсти навіть тим, хто худне / Фото volsport
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