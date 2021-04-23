Як правильно підібрати робочу вагу у спортзалі: поради досвідчених спортсменів

У кожному спортзалі є хтось, хто намагається підняти непідсильну вагу. Але так робити у жодному разі не можна! У спортклубі Smidyuk Academy пояснили, як правильно підібрати навантаження.

Як пишуть фахівці, "м'язова відмова" – основне правило, яким керуються спортсмени. Йдеться про максимальну вагу, при якій атлет не може зробити жодного повторення, витримуючи при цьому правильну техніку.

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Правда, для початківців складно побачити різницю між "важко" і "неможливо". Але як же тоді дізнатися, що 5 кілограмів досить для тренування біцепса?

Якщо ви робите 12 повторень і рука "відвалюється" вже на 6-му, значить вагу потрібно знизити. Якщо до 10-го разу ви відчуваєте втому, але змогли дотиснути ще парочку повторів, значить 5 кілограмів – ваша вага конкретно для цієї вправи, цього сету і цієї руки. За цим принципом підбирайте снаряди й на інші групи м'язів.

Вибір ваги повинен стосуватися лише до конкретної кількість повторень і виду навантаження. Тримати все це в голові складно спочатку, тому краще вести спортивний щоденник,

– радять досвідчені спортсмени.

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У кожного свій спосіб життя. Відповідно, у когось краще розвинені руки, а у когось – спина або ноги.