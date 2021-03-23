Не робіть так ніколи: фітнес-блогерка показала помилки під час пресу

Прес – одна з найпопулярніших і затребуваних вправ. Однак не всі роблять її правильно.

Яких помилок потрібно уникати під час тренування на прес, показала фітнес-блогерка Тетяна Федорищева.

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Ніколи не качай так прес! "Притискаємо поперек!" – кричу я вам на кожному тренуванні... І це дійсно важливо робити, щоб не перенести все навантаження з м'язів преса на поперек. Але як притиснути поперек? Ловіть поради від мене,

– зазначила Федорищева.

Як правильно качати прес

Підкрутіть таз. За словами фітнес-блогерки, потрібно уявити, що ви стискаєте сідниці, піддаєте таз вперед і намагаєтеся влізти у вузькі джинси. Зігніть коліна – це допоможе ще сильніше притиснути спину до підлоги.

Прес – одна з найпопулярніших вправ, але важливо стежити за технікою / Фото fitseven

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Руки повинні знаходитися під сідницями, коли піднімаєте ноги. Важливо: фітнес-блогерка уточнила, що ноги не потрібно опускати до кінця, щоб знизити навантаження на поперек. Покладіть ноги на стілець – це допоможе максимально притиснути спину.

Поперек має бути щільно притиснутий до підлоги / Фото ya-krasotka

Фокусуйтеся на роботі преса, стежте за диханням і не поспішайте!

– резюмувала Тетяна Федорищева.