Як правильно худнути після 30 років: 2 пункти, без яких не обійтися

Джерело:Інстаграм Катерини Медушкіної
У кожної жінки з віком відбуваються гормональні зміни й позбутися від зайвої ваги стає складніше. Однак досягти відмінного результату все ж можна.
Для стрункості та здоров'я після 30 років потрібно дотримуватися двох правил. Детальніше про них розповіла фітнес-експертка і нутриціологиня Катерина Медушкіна.
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Після 30 років ви можете вперше почути фразу: "А що ти хотіла, не дівчинка, все-таки тобі вже 30/35/45". Комусь так кажуть не лише колеги та подруги, але навіть деякі лікарі списують на вік проблеми зі здоров'ям і вагою. І для більшого ефекту додають туманну фразу: "Гормони в цьому віці пустують!"
– зазначила Медушкіна.
За словами фітнес-експертки, у жінок з віком дійсно відбуваються гормональні зміни. Однак важливо розуміти, що в жирових клітинах відкладаються похибки способу життя.
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Збалансований раціон на тлі достатньої активності дозволить знизити вагу і полегшити зміни, пов'язані з гормональними перебудовами,
– наголосила Катерина Медушкіна.