Як правильно худнути після 30 років: 2 пункти, без яких не обійтися

У кожної жінки з віком відбуваються гормональні зміни й позбутися від зайвої ваги стає складніше. Однак досягти відмінного результату все ж можна.

Для стрункості та здоров'я після 30 років потрібно дотримуватися двох правил. Детальніше про них розповіла фітнес-експертка і нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Після 30 років ви можете вперше почути фразу: "А що ти хотіла, не дівчинка, все-таки тобі вже 30/35/45". Комусь так кажуть не лише колеги та подруги, але навіть деякі лікарі списують на вік проблеми зі здоров'ям і вагою. І для більшого ефекту додають туманну фразу: "Гормони в цьому віці пустують!"

– зазначила Медушкіна.

Як можна схуднути після 30 років

За словами фітнес-експертки, у жінок з віком дійсно відбуваються гормональні зміни. Однак важливо розуміти, що в жирових клітинах відкладаються похибки способу життя.

Перше, що потрібно відкоригувати, – харчування.

Ви повинні розуміти, що після 30 років швидкість обмінних процесів знижується.

Також слід збільшити споживання білка (риба, м'ясо, яйця, молочні продукти) – це допоможе сповільнити втрату м'язової маси.

У раціон потрібно додати продукти, багаті клітковиною (злаки, листові овочі, тверді фрукти).

На тлі зниження продукції естрогену, потрібна профілактика дефіциту кальцію, магнію, заліза, калію, вітамінів C і D.

Скоротіть споживання простих вуглеводів (біле борошно, солодощі). Їх можна замінити складними (цільнозерновий хліб, крупи).

Мінімізуйте споживання солі – це допоможе уникнути набряків.

У раціоні повинні бути джерела натуральних фітоестрогенів (соя, жито, насіння льону, гарбуз, капуста) і омега-3 (жирна риба, риб'ячий жир, лляне масло, волоські горіхи).

У раціоні має бути достатньо білка / Фото Pixabay

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Фізична активність. З віком вона знижується, однак необхідно пам'ятати, що навантаження потрібні не тільки для схуднення, але і для нормального функціонування організму. Враховуйте, що активність має розраховуватися індивідуально.

Слідкуйте за раціоном – це допоможе бути в формі / Фото Pixabay

Збалансований раціон на тлі достатньої активності дозволить знизити вагу і полегшити зміни, пов'язані з гормональними перебудовами,

– наголосила Катерина Медушкіна.