Як правильно дихати на тренуванні: відео, яке допоможе себе перевірити

Правильне дихання – один з найважливіших моментів, за яким потрібно стежити під час тренування. Це дозволить сконцентруватися на вправі й дасть більше сил.

Перевірити, чи правильно ви дихаєте, можна за допомогою відео. Ним поділилася фітнес-блогерка Тетяна Федорищева.

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А ти правильно дихаєш? Дуже-дуже важливо правильно дихати під час виконання вправ!

– зазначила Федорищева.

Навіщо стежити за диханням

Фітнес-блогерка пояснила, що з правильним диханням можна краще сконцентруватися на вправі, отримувати достатню кількість кисню й мати більше сил.

Правильне дихання – один з важливих моментів тренування/ Фото Pixabay

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Як навчитися правильно дихати

Дуже просто навчитися дихати правильно: вдих – через ніс (більш повільно) робиться на розслабленні м'язів. Наприклад, коли ви опускаєтеся вниз у скручуваннях на прес, розтягуючи м'яз. Видих – через рот (трохи рідше) робиться на скороченні м'яза у найбільш піковій напрузі (наприклад, коли встаєте з приседа в повний зріст, напружуючи м'язи ніг і сідниць),

– пояснила Тетяна Федорищева.

За її словами, в інших вправах (статичних) потрібно просто рівно дихати, не затримуючи дихання та не розмовляючи.

Як дихати під час тренування – дивіться на відео: