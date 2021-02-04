Як позбутися від жиру на внутрішній частині стегна: три простих вправи

Безліч жінок переживають через в'ялу шкіру на внутрішній частині стегна. Однак ця проблема вирішувана.

Джерело: інстаграм Катерини Медушкіної

Для цього необхідно виконувати 3 простих вправи, розповіла фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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З чого складається тренування

1. Пліє

Для виконання вправ знадобиться фітнес-килимок і стійкий стілець. Досвідчені спортсмени можуть використовувати обтяжнення для усіх вправ.

Вправа виконується з додатковим "прожиманням" сідниць. Ставимо широко ноги, носки у боки на 45 градусів. При присіданні і підйомі коліна мають йти у боки строго по лінії носків. Таз рухається першим – відводимо його назад. Важливо: спина повинна бути прямою, на попереку – прогин. Піднімаємося внутрішньою поверхнею стегна і у верхній точці підтягуємо сідниці. Робимо в 3 підходи по 15 разів.

2. Розведення прямих ніг, лежачи на спині

Носки – на себе, ноги зводимо м'язами внутрішньої поверхні стегна. Виконуємо у 3 підходи по 20 повторень.

Слідкуйте за технікою виконання вправ – від цього залежить результат​ / Фото fitnessera

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3. Підйом ноги, лежачи на боці

Лежимо на стегні з опорою на лікоть. Верхня нога знаходиться на сидінні внутрішнім ребром стопи. Нижню ногу підтягуємо до верхньої, носок – на себе. Робимо у 3 підходи по 25 разів на кожну ногу.

Нагадую вам, що для ефективного видалення жиру з внутрішньої поверхні стегон кількох точкових вправ недостатньо. Необхідний комплексний підхід: вибудовування збалансованого раціону, загальні жироспалювальні тренування плюс локальні вправи, доглядові процедури,

- підкреслила Катерина Медушкіна.

Як правильно виконувати вправи – дивіться на відео: