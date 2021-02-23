Як позбутися від жирових пасток: ефективний метод показали на відео

Практично у кожної людини на тілі є жирові пастки, позбутися від яких досить складно.

Що може виправити ситуацію, і які вправи прискорять процес – розповіла фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна.

Читайте Що можна їсти пізно ввечері, щоб не набрати вагу: 10 варіантів

Жир з пасток дістати найскладніше, він використовується організмом в останню чергу. Тому робота повинна йти відразу за кількома напрямками,

– зазначила Медушкіна.

Як прибрати жир

За словами фітнес-експертки, жир спалюється в тому випадку, якщо він використовується як резервне джерело живлення. Це означає, що протягом дня людина повинна використовувати більше енергії, ніж надходить з їжею.

Створивши адекватний дефіцит калорій в харчуванні і збалансувавши нутрієнти так, щоб організм продовжував отримувати необхідний будівельний матеріал, ми зможемо задіяти навіть найвпертіші відкладення жиру,

– пояснила Катерина Медушкіна.

Ніяких чарівних вправ від "вушок" або живота не існує. Навантаження має бути на все тіло.

За словами експерткиа, тричі на тиждень повинні бути високоінтенсивні тренування на пульсі від 120 до 140 ударів на хвилину; двічі на тиждень – вправи з акцентом на проблемну на зону.

Позбутися від жиру допоможе тільки комплексний підхід / Фото divany

Корисно Чому затримується вода в організмі: основні причини

Доглядові процедури. Цей пункт сам по собі абсолютно даремний, якщо ви не дотримуєтеся рекомендацій, озвучених вище. Все доглядові процедури робимо після тренування.

Які вправи виконувати

Скелелаз діагональний з випрямленням. Це заняття дозволяє пропалити всі зони пресу, підтягнути живіт, поліпшити форму талії, підключити м'язи кора. Виконуємо 3 підходи по 10 повторень на кожен бік. Прямі випади. Робимо в 3 підходи по 10 повторень кожної ногою.

Вправи на кроках і стрибках мають дренажний ефект. За рахунок постійної зміни положення тіла пульс тримається в аеробній зоні, що не тільки допомагає активно спалювати калорії, але і збільшує витривалість організму. Випади у кроці опрацьовують низ тіла повністю – від сідниці до стопи,

– уточнила Медушкіна.