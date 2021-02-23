Як позбутися від жирових пасток: ефективний метод показали на відео

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Практично у кожної людини на тілі є жирові пастки, позбутися від яких досить складно.
Що може виправити ситуацію, і які вправи прискорять процес – розповіла фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна.
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Жир з пасток дістати найскладніше, він використовується організмом в останню чергу. Тому робота повинна йти відразу за кількома напрямками,
– зазначила Медушкіна.
Створивши адекватний дефіцит калорій в харчуванні і збалансувавши нутрієнти так, щоб організм продовжував отримувати необхідний будівельний матеріал, ми зможемо задіяти навіть найвпертіші відкладення жиру,
– пояснила Катерина Медушкіна.
Позбутися від жиру допоможе тільки комплексний підхід / Фото divany
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Вправи на кроках і стрибках мають дренажний ефект. За рахунок постійної зміни положення тіла пульс тримається в аеробній зоні, що не тільки допомагає активно спалювати калорії, але і збільшує витривалість організму. Випади у кроці опрацьовують низ тіла повністю – від сідниці до стопи,
– уточнила Медушкіна.