Як позбутися від болю у спині: прості вправи для дому

Робота за комп'ютером і малорухливий спосіб життя є основними причинами болів у спині. Для того щоб уникнути подібних проблем зі здоров'ям, необхідно зміцнювати м'язи.

У цьому допоможуть правильно підібрані вправи для постави. Дві ефективних показала фітнес-експертка і нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Чому у вас проблеми зі спиною? І чи можна від них позбутися? Напевно вам знайомі ці відчуття після робочого дня: біль у спині та шиї, "простріли" у попереку, відчуття скутості у спині та в тілі, важко нахилитися, нагнутися, повернутися,

– зазначила Медушкіна.

Вона уточнила, що проблеми зі спиною виникають не лише через малорухливий спосіб життя, а й через неправильну позу, в якій ви сидите. Тому слід звернути увагу на положення спини під час роботи за комп'ютером.

Спробуйте сісти прямо і простежте, скільки часу ви зможете перебувати у правильній позі. За словами фітнес-експертки, через кілька хвилин спина втомиться і повернеться у своє звичне положення.

М'язи спини потрібно зміцнювати за допомогою правильних вправ​ / Фото Pixabay

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Це відбувається тому, що м'язи спини слабкі. Вони атрофовані малорухливим способом життя і не можуть підтримувати ваш хребет у фізіологічно правильному положенні,

– додала Катерина Медушкіна.

Для того, щоб подібного не ставалося, м'язи необхідно зміцнювати. У цьому допоможуть правильно підібрані вправи з дозованим навантаженням.

Які вправи потрібно виконувати для здоров'я спини – дивіться на відео: