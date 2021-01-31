Як повернутися до тренувань після перерви: корисні поради

Якщо у вас трапилася перерва у заняттях спортом, тренуваннях вдома або тренажерному залі, повертатися до звичних навантажень слід поступово.
Джерело: інстаграм Юлії Шум
Які нюанси при цьому важливо врахувати, розповіла засновниця спортхаба ЄБШ Юлія Шум.
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Кожен день без відсутності навантаження відкидає наш фізичний стан на кілька днів назад, – зазначила Юлія Шум.
Після перерви поступово збільшуйте навантаження / Фото lifehacker
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Обов'язково приведіть до ладу свій раціон і режим харчування, збільште кількість білка, вітамінів і мінералів. Ніякого поспіху, планомірність і обдуманість – і ви легко повернете собі колишній стан без ризику травм, – наголосила Юлія Шум.