Як повернутися до тренувань після коронавірусу: 6 пунктів для тих, хто перехворів

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Якщо ви перенесли коронавірусну інфекцію COVID-19, повертатися до занять спортом слід поступово. Це необхідно для того, щоб організм і тіло відновилися.

Після одужання потрібно прислухатися до своїх відчуттів. Як плавно повернутися до тренувань після коронавірусу, щоб не нашкодити здоров'ю, розповіла фітнес-тренерка Юлія Богдан.

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Коли можна повертатися до тренувань після COVID-19? З яких навантажень починати? Незалежно від того, в якій формі протікала хвороба, в усіх відновлення проходить досить повільно,
– зазначила Богдан.

Поширені наслідки після COVID-19:

  • стомлюваність;
  • м'язова слабкість;
  • безсоння;
  • тривожність, депресії, панічні атаки.

За словами фітнес-тренерки, після хвороби не слід різко "кидатися" в активне життя, а потрібно навпаки себе поберегти.

Після хвороби слід поступово повертатися до навантажень / Фото Pixabay

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Як діяти після COVID-19

  1. Тренування слід почати з легкої зарядки, дихальних вправ, розтяжки. Уникайте активних жорстких занять.
  2. Силові вправи додавайте поступово. За словами фітнес-тренерки, достатньо по 10 разів в один підхід.
  3. У перший час після хвороби рекомендується пробіжки та активне кардіо замінити прогулянками на свіжому повітрі.
  4. Дотримуйтесь питного режиму і частіше провітрюйте приміщення.

  5. Якщо порушений сон – ввечері роби практику йоги, щоб більше потягнутися, подихати, розслабити нервову систему. Полеж у шавасані 15 хвилин, медитації заземлення, на подих, практики на розслаблення. Намагайся лягати до 23:00,
    – порекомендувала Юлія Богдан.

  6. Не варто сварити себе за поступове повернення у режим. Тілу потрібен час, щоб повернутися в колишній стійкий стан.