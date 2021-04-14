Як повернутися до тренувань після коронавірусу: 6 пунктів для тих, хто перехворів

Якщо ви перенесли коронавірусну інфекцію COVID-19, повертатися до занять спортом слід поступово. Це необхідно для того, щоб організм і тіло відновилися.

Після одужання потрібно прислухатися до своїх відчуттів. Як плавно повернутися до тренувань після коронавірусу, щоб не нашкодити здоров'ю, розповіла фітнес-тренерка Юлія Богдан.

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Коли можна повертатися до тренувань після COVID-19? З яких навантажень починати? Незалежно від того, в якій формі протікала хвороба, в усіх відновлення проходить досить повільно,

– зазначила Богдан.

Поширені наслідки після COVID-19:

стомлюваність;

м'язова слабкість;

безсоння;

тривожність, депресії, панічні атаки.

За словами фітнес-тренерки, після хвороби не слід різко "кидатися" в активне життя, а потрібно навпаки себе поберегти.

Після хвороби слід поступово повертатися до навантажень / Фото Pixabay

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