Як підтягнути внутрішню частину стегна: опубліковано відео

Для того щоб привести до ладу внутрішню частину стегна, знадобляться правильні вправи.

Тренування, яке дозволить підтягти внутрішню частину стегна, показала майстриня спорту України з бодібілдингу, віцечемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова.

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Внутрішня поверхня стегна одна з найскладніших зон для опрацювання. На внутрішній стороні стегна розташовуються м'язи. Їх функція – приводити стегно до серединної лінії тіла, також вони беруть участь в згинанні і супінації стегна,

– зазначила Кононова.

Вона розповіла, як позбутися від жиру, підтягнути, зміцнити внутрішню поверхню стегна самостійно у домашніх умовах.

З чого складається тренування

Для виконання вправ не потрібен додатковий інвентар, достатньо зручної спортивної форми та взуття.

У тренуванні – 6 вправ. Кожне з них виконуємо по 2 підходи.

Красиве тіло можна зробити у домашніх умовах / Фото kakprosto

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Список вправ

Сумо з приведенням стегна – 20 разів. Бічний випад – 20 разів. Приведення стегна, лежачи на боці – 20 разів. Кругові махи – 20 разів. Метелик – від 40 секунд до 2-х хвилин. Жабка – від 40 секунд до 2-х хвилин.

Дивіться техніку виконання вправ на відео: