Як підтягнути внутрішню частину стегна: опубліковано відео

Джерело:Інстаграм Катерини Кононової
Для того щоб привести до ладу внутрішню частину стегна, знадобляться правильні вправи.
Тренування, яке дозволить підтягти внутрішню частину стегна, показала майстриня спорту України з бодібілдингу, віцечемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова.
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Внутрішня поверхня стегна одна з найскладніших зон для опрацювання. На внутрішній стороні стегна розташовуються м'язи. Їх функція – приводити стегно до серединної лінії тіла, також вони беруть участь в згинанні і супінації стегна,
– зазначила Кононова.
Вона розповіла, як позбутися від жиру, підтягнути, зміцнити внутрішню поверхню стегна самостійно у домашніх умовах.
У тренуванні – 6 вправ. Кожне з них виконуємо по 2 підходи.
Красиве тіло можна зробити у домашніх умовах / Фото kakprosto
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