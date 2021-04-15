Як підкачати сідниці без навантаження на коліна: відео для ідеальної фігури

Сідниці – частина тіла, яка вимагає правильних вправ. Підбирати їх потрібно уважно і обережно, з огляду на стан здоров'я.

Особливо це стосується дівчат, у яких є проблеми з колінними суглобами. Які вправи можна виконувати в такому випадку – показала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодибілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.

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На жаль, є відсоток дівчат з хворими колінними суглобами, яким не рекомендується виконувати випади, присідання з вагою і т. д. Але всім хочеться мати підтягнуті сідниці. Зробила вам підбірку вправ для дому,

– зазначила Самойлова.

За її словами, для тренування сідниць знадобиться фітнес-гумка.

Правильне тренування допоможе зробити сідниці підтягнутими / Фото binogi

Які вправи виконувати

Сідничний міст з гумкою. Лопатки повинні знаходитися на лавці, дивані або стільці. Робимо по 20 – 25 разів у 4 підходи.

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Відведення стегна вгору в малій амплітуді. Стежимо, щоб стегно не опускалося вниз. Виконуємо по 20 – 25 разів на кожну ногу в 4 підходи.

Підкладіть під коліна рушник або м'яку подушку. Не тисніть колінами в підлогу і намагайтеся перерозподіляти навантаження так, щоб його отримували м'язи, які працюють, а не колінні суглоби,

– пояснила Євгенія Самойлова.