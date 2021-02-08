Як підкачати ноги: зірковий тренер показав функціональні вправи

Для того щоб ноги були підтягнутими і красивими, важливе фізичне навантаження. І для цього не обов'язково йти в зал – робити вправи можна на свіжому повітрі.

Функціональне тренування для ніг показав дворазовий чемпіон світу з бодібілдингу Men's Physique IFBB, відомий тренер, який займається з українськими зірками, Андрій Хомицький.

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Емоційне вигоряння, апатія, життя у постійному стресі, демотивація, відсутність піднесеного настрою – це все наслідок ставлення до себе і свого життя. Як радіохвиля, на яку налаштувався та й грає. Давай змінимо радіостанцію, давай зробимо перезавантаження себе і своєї свідомості,

– зазначив Хомицький.

Він закликав "взяти все в свої руки", "почати управляти своїм станом" і показав функціональні вправи для ніг.

Тренування на свіжому повітрі – це корисно і ефективно​ / Фото 1zoom

Це мотивуюче, але дуже нелегке тренування на свіжому повітрі,

– підкреслив тренер.

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З чого складається тренування

Перестрибування через колоду. Підйом на одній нозі з підтягуванням коліна до грудей. Віджимання зі встрибування. Підтягування колін і тяга руки до поясу. Присідання на одній нозі. Закроковування у напівприсяд.

У тренуванні –. Всі вони виконуються протягом 30 секунд у 3-5 підходів.