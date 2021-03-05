Як перестати заїдати стрес: 5 моментів, які позбавлять від шкідливої звички

Джерело:Інстаграм Катерини Медушкіної
Багато людей під час стресових ситуацій починають більше їсти. Про здорове харчування не йдеться – як правило, це продукти, які трапляються під руку.
Як перестати заїдати стрес – розповіла фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна.
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І головне – складіть чіткий план харчування. Він повинен складатися з здорової, натуральної їжі і включати в себе всі необхідні нутрієнти, мінерали і вітаміни, щоб виключити додаткові "хотілки" через нестачу того чи іншого елемента. Прийоми їжі – 5-6 разів на день. І не допускайте дефіциту калорій більше 20%. Голод – перший крок до "зажорів" і зриву,
– наголосила Катерина Медушкіна.
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