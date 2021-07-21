Як перекушувати впродовж дня без шкоди для фігури: важливі нюанси

У нашій свідомості перекус часто асоціюється зі шкідливою звичкою, через яку обов'язково з'являться зайві кілограми. Проте дієтологи абсолютно не проти того, аби підкріпитися впродовж дня. Важливо лише дотримуватися кількох правил.

Багато хто свято вірить, що схуднути допоможе тільки повноцінне 2-разове харчування. Або навпаки, порційне 7-разове. Для здорової людини і те, і інше може мати негативні наслідки. А перекушувати так, щоб при цьому худнути – зовсім нескладно. Як правильно це робити, розповів дієтолог Андрій Невський.

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Розрізняйте перекус і під'їдання. Перекус – це легкий, але повноцінний прийом їжі між основними. А під'їдання – це перехоплення кілька горішків по дорозі до сусіднього кабінету або жування сухофруктів, тому що нудно. Від цього треба позбавлятися силою волі і прибирати спокусу з поля зору.

Їжа, яка безперервно надходить, погіршує травні процеси. Ви закидаєте нову порцію, поки стара ще не встигла перетравитися. І регулярно високий рівень цукру (а будь-яка їжа підвищує цукор) в крові може негативно позначитися на чутливості до інсуліну,

– говорить дієтолог.



Важливо розрізняти перекус і під'їдання / Фото unsplash

Перекус у першій половині дня повинен бути низьковуглеводними: горішки, будь-яка білкова їжа (шматок ковбаси, сиру, м'яса), овочі. Останні, до речі, ще й низькокалорійні. Перекус у післяобідню пору краще зробити вуглеводним: булочки, фрукти, сухофрукти.

Не перекушуйте лише солодким десертом – рівень цукру, який різко підскочив на голодний шлунок, так само різко впаде, і їсти захочеться ще сильніше – це загрожує переїданням.

Вирішивши перекусити, визначте мету – вам потрібно отримати енергію або втамувати почуття голоду. У першому випадку висококалорійним перекусом можна замінити повноцінний прийом їжі (якщо раптом немає часу поїсти нормально). У другому – беріть для перекусу низькокалорійні продукти. Відчуття голоду вгамуєте, а зайвого жирку не набере.

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У всьому потрібна золота середина. Голодувати не варто, але і їсти постійно теж. Їжте так, як вам зручно (звично, прописав лікар), в ідеалі 3 – 5 разів. Перекушування необов'язкові, але і не зашкодять при грамотному підході,

– підсумував Андрій Невський.