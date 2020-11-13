Навіщо міському жителю одяг з мембранної тканини з позначкою waterproof/breathable? Спробуємо розібратися, що це значить і де його купити.

Технологічний одяг не тільки виглядає круто, але і помітно спрощує як екстремальне проведення часу, так і наше повсякденне життя. Прогулянки на свіжому повітрі в будь-яку погоду можуть бути дуже комфортними та приємними, якщо ви одягнені в правильне водонепроникне спорядження. Але купувати спеціальний одяг тільки для прогулянок по парку не має ніякого сенсу. Тренд на усвідомлене споживання змушує сучасні урбан-бренди робити функціональний міський одяг якісним, високотехнологічним та стильним.

Сучасний міський techwear – це не тільки достатньо щільні та водонепроникні матеріали, але і функціональний крій: продумані системи зберігання для гаджетів і документів, речі-трансформери, які можуть складатися в невелику кишеню або перетворюватися з куртки на плащ.

За темою: Міський techwear: як вибрати одяг для щоденного використання в будь-яку погоду

Раніше одяг з технологічних тканин створювали для туристичного та військового спорядження, а зараз це повноцінна частина міського гардероба, особливо в сиру й холодну пору року.

Які технології зараз використовуються в techwear для повсякденних луків?

Такий одяг зберігає тепло, але при цьому оснащений системою охолодження і вентиляцією. Захищає від дощу, невеликого вогню і механічного впливу для більш тривалого носіння. За рахунок спеціального крою та матеріалів, технологічний одяг зручний. З останніх трендів – виробники інтегрують в одяг гаджети. У найближчому майбутньому можливість зарядити телефон в кишені стане однією з базових вимог до верхнього одягу міського жителя.

Розберемося, що з чим поєднується і навіщо нам це купувати?

Найчастіше технологічний одяг для міського застосування актуальний в холодну і сиру, дощову пору року. Він захистить від вологи, бруду, зігріє, в ньому буде комфортно пересуватися мастом, їздити з родиною на велосипедах по лісі й вигулювати собаку. Дощ чи мокрий сніг не повинні стати перешкодою на шляху до здорового та активного способу життя, а щоденні прогулянки на свіжому повітрі – просто must для зміцнення імунітету і здоров'я в цілому.

Від верхнього одягу ми чекаємо таких функцій: водонепроникність, легкість, можливість тілу дихати та не пітніти, хочемо бачити зносостійку і міцну тканину з функціональним дизайном та стильну зовні.

Домогтися від одягу водонепроникності допомагає мембранна тканина. Вона розроблена в 1969 році та, по суті, є однією з основ будь-якого techwear гардероба. Мембрана – це дуже тонка багатошарова тканина з дуже маленькими отворами, що захищає від дощу і вітру, але при цьому відводить пар від тіла. Таким чином, вода не потрапить всередину, а молекули пару можуть виходити назовні.

Разом з мембранною тканиною часто використовують водовідштовхувальне просочення. Віск або емульсія наноситься на тканину і покриває її нитки гідрофобною плівкою, завдяки якій краплі дощу не вбираються, а накопичуються на поверхні або скочуються. Шукайте на одязі абревіатури WP/BR (waterproof/breathable) або durable water repellent, щоб визначити, чи є таке просочення в конкретної моделі.

Не менш важливий і наповнювач для верхнього одягу. Синтетичний, хоча і поступається натуральному пуху за теплоізоляційними властивостями, але сильно виграє за іншими параметрами: легкість, водонепроникність, простота в догляді. При виборі курток радимо звернути увагу на наповнювачі Thinsulate, Thermolite, Primaloft, Plumafil.

Ще бувають куртки з підігрівом і вбудованими нагрівальними пластинами, які живляться від змінного акумулятора. Найчастіше це легкі куртки, які рятують людину від снігу, дощу і морозу, аж до 65 градусів.

До технологічного одягу також відноситься термобілизна. Це нижній базовий шар і його завданням є відводити вологу від тіла, накопичуючи при цьому тепло. Для виготовлення термобілизни часто використовують високотехнологічні синтетичні тканини й шерсть. Носять термобілизну просто під звичайним повсякденним одягом. Якісна "терма" буде служити роками, і вона абсолютно не помітна оку.

Ще один технологічний матеріал, речі з якого будуть круто виглядати в щоденному гардеробі та забезпечувати комфорт – це фліс. Матеріал синтетичний, з нього виготовляють куртки, шарфи, кофти, шапки, костюми, рукавички. Плюси флісової тканини в тому, що вона легка, тепла, тонка і швидко сохне.

Ідеально, коли всі ці складові використовуються в комплексі: куртку, штани з мембранної тканини з просоченням надягають разом з термобілизною і флісовим светром. Тоді комфорт, тепло і сухість на прогулянці вам забезпечені. А якщо ви захочете провести час більш активно: побігати з дитиною або покататися на велосипеді, багатошаровість такого гардеробу дозволить легко зняти щось зайве, щоб було не жарко в процесі фізичної активності.

Зараз також є взуття з мембранною технологією GORE-TEX, яка підтримує комфортний клімат для ніг, забезпечує терморегуляцію і тривале водонепроникнення, захищає від поганої погоди й бруду. Рекомендуємо придбати одну модель, яка залишиться вам на багато сезонів.

Ціни

Функціональний одяг і взуття коштує вище середнього. Але предмети цього гардеробу носяться дуже довго і завжди залишаються актуальними. Це гарний внесок у свій комфорт і здоров'я.

Лайфхак від автора: як підготуватися до зимового сезону без відчутного збитку для гаманця. Можна купити все необхідне відразу, але повертати гроші поступово. При цьому заощадити ще й 10% від загального чека покупки. Ми довго порівнювали тарифи й умови різних банків і шукали той, пропозиція якого підійде під ці критерії – і знайшли.

Sportbank – мобільний банк, карту якого можна відкрити дистанційно, не відвідуючи жодних відділень. Потім замовити безкоштовну доставку кур'єром, оплатити покупку, скориставшись першим пільговим періодом до 120 днів. Суму можна повертати банку будь-якими зручними частинами протягом 4-х місяців без відсотків. Також вам відразу компенсується на карту 10% від чека покупки, так званий кешбек. Тільки зверніть увагу, що максимальна щомісячна сума до виплати – це 555 грн, тому просто розділіть покупки на 2-3 місяці, щоб отримати ще більше кешбека з усіх ваших спортивних витрат.

Популярні бренди технологічного одягу і взуття: Uniqlo, The North Face, Patagonia, Stone Island, Nike, Acronym, Under Armour, Adidas, Geox і інші. Купити одяг можна в однойменних магазинах або мережі магазинів Мегаспорт, Інтерспорт, Lotto, Extreme Style та інших.