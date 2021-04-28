Як не переїсти на свята: 5 пунктів, які допоможуть залишатися у формі

Напередодні світлого свята Великодня багато хто замислюється про те, що приготувати до столу. Однак потрібно тримати себе в руках, щоб після тривалих вихідних не злякатися цифр на вагах.
Не дивлячись на вибір їжі, важливо не спокуситися на різноманітні смаколики. Як не переїсти на свята – розповіли в проєкті Wowbody slim, авторками якого є відомі фітнес-тренерки Аніта Луценко та Юлія Богдан.
Цікаво Чим смачним побалувати себе при схудненні: неймовірний десерт
Як не переїсти на свята: поради
- Режим. Не дивлячись на вихідні, пам'ятайте, що у вас повинен бути сніданок, обід та вечеря. Якщо ви будете голодувати до свята – шанси зірватися зростуть в десятки разів.
- Головне – не їжа. Завжди, а особливо на свята, відпочивайте активно, беріть участь в конкурсах та іграх. Це допоможе спалити зайві калорії.
- Святкове меню. Не забувайте, що в раціоні має бути багато овочів. Це можуть бути огірки, помідори, зелень та ін.
На свята намагайтеся більше рухатися / Фото Pixabay
Читайте Чому ввечері прокидається апетит та що робити тим, хто худне
- Паска. Звичайно ж, на Великдень не обійтися від шматочка смачної паски, адже це важлива традиція.
Побалуйте себе паскою, але одним шматочком / Фото Pixabay
- Алкоголь – це калорії. Не дивлячись на свята, слід пам'ятати про те, що спиртні напої дуже калорійні. В крайньому разі – вибирайте сухе вино. Можна дозволити собі один келих.