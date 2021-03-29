Як не переїдати вечорами: 4 поради, які допоможуть бути стрункою

Джерело:Інстаграм Тетяни Лакусти
Багато людей, які прагнуть схуднути, помічали, що весь день готові триматися, а ввечері зриваються і їдять все підряд. Це відбувається з кількох причин.
Як не переїдати та що їсти на вечерю, розповіла дієтологиня Тетяна Лакуста.
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1. Протягом дня ви неправильно розподіляєте калораж. Це обумовлено звичками, роботою, стресом та ін.
2. Вранці ви не снідаєте (збори, поспіх на роботу та ін.). Увечері з цієї причини відбувається зрив і споживання зайвих калорій. Цьому також сприяють емоції і втома. ⠀
3. Чим пізніше і ситніше ви вечеряєте, тим менше хочеться їсти наступного ранку. Таким чином, за словами дієтологині, "формується порочне коло неправильного розподілу їжі протягом дня".
Правильно розподіляйте калораж протягом дня – це допоможе не зриватися ввечері / Фото Pixabay
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4. Емоційна причина – одна з основних для зривів на щось смачненьке вечорами. Важливо не пропускати прийоми їжі протягом дня, так ввечері ви будете не дуже голодні.
Дієтологиня поділилася рецептом салату з яйцями і запечною картоплею, який підійде для вечірнього прийому їжі.
БЖВ (білки, жири, вуглеводи): 17,6/18,5/35.
Ккал – 370.