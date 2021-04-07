Як не набрати вагу після схуднення: нутриціологиня назвала простий спосіб

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Інстаграм Ольги Усенко

Позбавлення від зайвих кілограмів завжди дається непросто. Базові знання і сила волі дозволяють багатьом досягти своєї мети.

Однак після схуднення всіх чекає ще один важливий момент – утримання нової ваги. Як залишатися у формі і не набрати зайвого – розповіла нутриціологиня Ольга Усенко.

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Схуднути, обмеживши щось у своєму раціоні – це можливо і це відносно нескладно, але тримати себе і свої результати потім і далі – значно складніше. Що потрібно робити, щоб твоя вага не повернулася у ту точку, з якої ти починала?
– зазначила Усенко.

Як утримувати вагу після схуднення

За словами нутриціологині, необхідно змінити свій звичний раціон на новий, інакше скинуті кілограми дадуть про себе знати.

Що потрібно прибрати з раціону

Ольга Усенко уточнила, що для утримання ваги рекомендується виключити деякі продукти:

  • солодку воду і пакетовані соки;
  • соуси на основі майонезу з додаванням цукру;
  • ковбаси і сосиски;
  • біле борошно і хліб;
  • все смажене у фритюрі;
  • торти;
  • цукерки.

Ковбаси слід виключити з раціону / Фото Pixabay

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Що потрібно додати до звичного раціону

  • багато чистої води;
  • фрукти та овочі;
  • якісні сири;
  • хороший хліб;
  • крупи;
  • м'ясо;
  • птицю;
  • рибу.

Овочі і фрукти – це не лише корисно, але й смачно / Фото Pixabay

Що іноді можна? Усе! Тільки це дійсно має бути іноді. Давайте домовлятися – раз на тиждень. Найскладніше у всьому цьому – почати думати по-новому у плані вибору продуктів, але це приходить з досвідом і з пробами,
– резюмувала Ольга Усенко.