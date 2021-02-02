Приводимо до ладу верхню частину тіла: відео крутого тренування вдома

Проблемні зони досить часто знаходяться на верхній частині тіла людини. Для того щоб цей момент виправити, потрібні правильні і продумані тренування.

Джерело: інстаграм Катерини Кононової

Ефективні вправи, які можна виконувати навіть у домашніх умовах, показала майстриня спорту України з бодібілдингу, віцечемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова.

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Детальніше про тренування

Тренування на верх тіла – інтервальне і складається з 6 раундів (відпочинок між ними – залежно від відновлення). Виконувати вправи можна в домашніх умовах. Для цього вам знадобиться фітнес-килимок, гантелі і питна вода.

Комплекс складається з 4 вправ. Кожне виконується протягом 40 секунд, після чого – 20 секунд відпочинку.

Тренування допоможе тримати себе у відмінній формі​ / Фото dailyfit

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Які вправи потрібно виконувати

1. Віджимання і тяга до живота;

2. Відведення плеча по 2 повтори + статика;

3. Планка (торкання долонею плеча);

4. Жим гантель.

Як правильно виконувати комплекс – дивіться на відео: