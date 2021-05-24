Коротке домашнє тренування для пружних сідниць: 3 ефективні вправи з гумками

Якщо ви хочете підтягнуті та пружні сідниці, вам слід добряче навантажити ці м'язи. Для цього відмінно підходять вправи з фітнес-гумкою.

Насправді всі вправи, спрямовані на пропрацювання сідничних м'язів, не є складними. Головна умова для успіху – якісні, сумлінні та регулярні тренування. А кращого результату можна добитися, якщо виконувати вправи з фітнес-гумками. І ще одною важливою перевагою гумок можна вважати те, що вони дозволяють накачати попу без присідань.

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Комплекс вправ для сідниць підготував тренер Роман Смідюк. Зберігайте відео і тренуйтеся вдома.

Як накачати сідниці: 3 ефективні вправи

Махи зігнутою ногою назад з гумкою: 4 підходи по 20 повторень (2 підходи без відпочинку, пауза 30 секунд і ще 2 без відпочинку).

4 підходи по 20 повторень (2 підходи без відпочинку, пауза 30 секунд і ще 2 без відпочинку). Подвійні махи прямою ногою з навантажувачем: 3 підходи по 15 подвійних повторень.

3 підходи по 15 подвійних повторень. Підйом тазу з гумкою: 4 підходи по 25 повторень.

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