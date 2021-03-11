Як накачати прес, не лягаючи на підлогу: вправи, про які ви не знали

Багато хто хоче мати ідеальний прес, але не всі знають, що можна робити вправи у домашніх умовах, навіть не лягаючи на підлогу.

Цікаве тренування показала майстриня спорту з художньої гімнастики, бронзова призерка чемпіонату Європи Айнур Пахнюк.

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Прес, не лягаючи на підлогу. Через 3 місяці літо – час починати працювати, щоб потім не шкодувати, що не встигли. Ось вам легкі та ефективні при правильному виконанні вправи,

– зазначила Пахнюк.

Детальніше про комплекс

Всі вправи необхідно виконувати у швидкому темпі по 20-30 разів (в залежності від підготовки).

виконуючи вправу у планці, спину потрібно тримати рівно, не випинаючи сідниці і не провалюючи поперек.

Гарний прес можна зробити, навіть займаючись стоячи / Фото krfps

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Все тренування виконується в 3 підходи. Між вправами робимо по 10 секунд відпочинку.

Як правильно виконувати вправи – дивіться​ на відео: