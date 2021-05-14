Як накачати плечі без залу й тренера: відео, яке підійде кожному

Для того щоб завжди залишатися у відмінній фізичній формі, потрібно стежити за раціоном і правильно тренуватися. Це правило працює, незважаючи на те, яка частина тіла є проблемною.

Для того щоб накачати плечі, знадобляться спеціальні вправи. Якісне тренування показала майстриня спорту України з бодибілдингу, віцечемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова.

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Тренування на плечі у домашніх умовах

Відведення плеча (повна піраміда). Виконуємо в 3 підходи по 20-15-10-15-20 повторень.

Вам знадобиться розбірна гиря, зручне взуття та спортивний одяг, а також питна вода.​

Принцип піраміди – збільшуємо вагу (навантаження) від підходу до підходу, при цьому скорочуючи кількість повторень. Напівпіраміда – дійшли до максимальної ваги (чи навантаження) і зупинилися. Повна піраміда – після максимальної ваги (чи навантаження) з мінімальним повторенням ви пішли тим же шляхом, але у зворотний бік: зменшували вагу (навантаження) й збільшували кількість повторень,

– пояснила Катерина Кононова.

Красиві плечі можна зробити і в домашніх умовах​ / Фото pinterest

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Двусет – жим + тяга до підборіддя.

Виконуємо в 3 підходи по 15-20 повторень.

Водій. Робимо у 3 підходи по 12-15 разів.

Як правильно виконувати вправи – дивіться на відео: