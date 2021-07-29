Убивче коротке тренування для ніг з власною вагою: 3 вправи з відео

Для опрацювання м'язів ніг зовсім не обов'язково записуватися у спортзал. Якщо правильно розподілити навантаження, прокачати їх можна без тренера. Головне – включити у фітнес-план вправи для ніг, які підходять за рівнем підготовки.

Готові тренувати ноги так, що м'язи будуть горіти пару днів? Тренер Кирило Торос поділився ефективним сетом для ніг. Цей короткий комплекс вправ у вас не займе багато часу, тому пропонуємо провести сьогоднішній вечір з користю!

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Тренування ніг: 3 вибухові вправи

Присідання: 3 підходи по 12 повторень;

Випади: 3 підходи по 12 повторень;

Стілець: 3 підходи по 30 секунд.

Виконуйте вправи одну за одною без перерви, а відпочинок між підходами – 1 хвилина. Обов'язково виконайте розминку перед тренуванням і заминку після нього – добре потягніть ноги.

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