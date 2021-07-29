Убийственная короткая тренировка для ног с собственным весом: 3 упражнения с видео

Для проработки мышц ног совсем не обязательно записываться в спортзал. Если правильно распределить нагрузку, прокачать их можно без тренера. Главное – включить в фитнес-план упражнения для ног, которые подходят по уровню подготовки.

Готовы тренировать ноги так, что мышцы будут гореть пару дней? Тренер Кирилл Торос поделился эффективным сетом для ног. Этот короткий комплекс упражнений у вас не займет много времени, поэтому предлагаем провести сегодняшний вечер с пользой!

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Тренировка ног: 3 взрывные упражнения

Приседания: 3 подхода по 12 повторений;

Выпады: 3 подхода по 12 повторений;

Стульчик: 3 подхода по 30 секунд.

Выполняйте упражнения одно за другим без перерыва, а отдых между подходами – 1 минута. Обязательно выполните разминку перед тренировкой и заминку после нее – хорошо потяните ноги.

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