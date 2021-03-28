Що потрібно для легкого і швидкого схуднення: названо одну з головних умов

Джерело:Інстаграм Олени Кален
Для того щоб позбутися від зайвої ваги, потрібна сила волі. Саме ця навичка допомагає тримати себе в руках, коли це потрібно.
Де взяти силу волі, щоб худнути і не зриватися, розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.
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На консультаціях мені часто кажуть: "Я хочу схуднути, але не виходить. Не виходить відмовитися від улюблених продуктів або дотримуватися дієти. Тримаєшся, тримаєшся, а потім зрив". Так, дійсно, одна з головних причин зайвої ваги – зриви. Іншими словами, недолік сили волі,
– зазначила Кален.
За словами експертки, сила волі є тією навичкою, яка допомагає людині стримувати емоційну, імпульсивну поведінку. Для того щоб проявлялася сила волі, потрібна енергія.
Кількість цієї енергії кінцева. Уявіть, є у нас "склянка енергії" на день. Якщо ми тільки витрачаємо енергію, то до кінця дня її в склянці стає зовсім мало – сила волі слабшає, і ввечері контролювати своє імпульсивну поведінку стає складніше. Саме з цієї причини зриви відбуваються частіше ввечері,
– пояснила Олена Кален.
Саме тому, за її словами, необхідно навчитися поповнювати енергію. Це дозволить контролювати імпульсивну поведінку і вага буде знижуватися легше.
Без сили волі схуднути неможливо / Фото oum
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Якщо почати більше відпочивати і висипатися, сили волі з'явиться більше, і тоді буде набагато легше стримувати себе від зайвої їжі, і вага почне знижуватися легко,
– резюмувала Олена Кален.