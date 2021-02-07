Як легко почати харчуватися правильно: три основні правила

Правильне харчування сьогодні у тренді, але не кожному легко дається відмовитися від їжі, яка шкодить здоров'ю. І щоб ви не зазнали невдачі, розповідаємо про три прості способи дотримуватися корисної дієти.

Джерело: Harvard Health Blog

Надавайте перевагу натуральним продуктам

Подивіться у свою тарілку і відзначте, де напівфабрикати, а де ні. Подумайте, як можна замінити продукти, які піддаються неодноразовій обробці, на здоровішу альтернативу. Це важливо, тому що таку їжу пов'язують з хронічним запаленням, хворобами серця, діабетом і раком.

І ще Що їсти вранці для схуднення і енергії: ТОП-продуктів



Відмовтеся від напівфабрикатів і їжте більше натуральних продуктів / Фото pexels

Дотримуйтеся розкладу

яка багата овочами, бобовими, фруктами, цільнозерновими продуктами, горіхами, рибою, птицею і нежирними молочними продуктами.

Заплануйте зручний час для трьох основних прийомів їжі і двох перекусів – і не їжте в проміжках між ними. Це позбавить вас від гострого почуття голоду, зменшить стрес і скоротить спожиту денну кількість калорій. Не плануйте вечерю або перекус дуже пізно, коли ваш організм готується до сну.

Читайте також Чим небезпечний фаст-фуд: тренерка розкрила нюанси, яких ви не знали

Зменшіть розмір порцій

Спробуйте накладати менше. Не тримайте всю їжу на столі, щоб уникнути спокуси взяти собі добавки. Нехай перед вами стоїть тільки тарілка з тієї порцією, що ви поклали собі спочатку. Не затримуйтеся за столом і не їжте, коли відчуваєте себе ситим. Корисно також спробувати рахувати калорії, щоб розуміти, як багато ви насправді їсте.



Спробуйте не добирати добавки / Фото pexels