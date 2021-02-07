Як легко почати харчуватися правильно: три основні правила

Правильне харчування сьогодні у тренді, але не кожному легко дається відмовитися від їжі, яка шкодить здоров'ю. І щоб ви не зазнали невдачі, розповідаємо про три прості способи дотримуватися корисної дієти.
Джерело: Harvard Health Blog
Подивіться у свою тарілку і відзначте, де напівфабрикати, а де ні. Подумайте, як можна замінити продукти, які піддаються неодноразовій обробці, на здоровішу альтернативу. Це важливо, тому що таку їжу пов'язують з хронічним запаленням, хворобами серця, діабетом і раком.
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Відмовтеся від напівфабрикатів і їжте більше натуральних продуктів / Фото pexels
Заплануйте зручний час для трьох основних прийомів їжі і двох перекусів – і не їжте в проміжках між ними. Це позбавить вас від гострого почуття голоду, зменшить стрес і скоротить спожиту денну кількість калорій. Не плануйте вечерю або перекус дуже пізно, коли ваш організм готується до сну.
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Спробуйте накладати менше. Не тримайте всю їжу на столі, щоб уникнути спокуси взяти собі добавки. Нехай перед вами стоїть тільки тарілка з тієї порцією, що ви поклали собі спочатку. Не затримуйтеся за столом і не їжте, коли відчуваєте себе ситим. Корисно також спробувати рахувати калорії, щоб розуміти, як багато ви насправді їсте.
Спробуйте не добирати добавки / Фото pexels