Як ходити для схуднення: 2000 кроків за 15 хвилин, не виходячи з дому

14 червня 2021 , 11:56
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Джерело:

Інстаграм Надії Пахірко

Ні для кого не секрет, що для зниження ваги необхідно контролювати харчування та багато рухатися. Якщо часу мало, крокувати можна вдома.

Для того щоб весело пройти 2000 кроків, знадобиться лише 5 хвилин. Відео показала експертка зі схуднення Надія Пахірко.

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Даємо бій малорухливому способу життя! Пропоную почати з малого – більше ходити! У цьому вам допоможе моє нове тренування! Лише за 15 хвилин під веселу музику, не виходячи з дому, ми пройдемо майже 2 кілометри, спалимо близько 100 ккал і зробимо близько 2000 кроків,
– зазначила Пахірко.

Чим корисна ходьба вдома

За словами Пахірко, лише за 15 хвилин на день можна:

  • поліпшити роботу серцево-судинної системи;
  • розробити суглоби;
  • зміцнити м'язи ніг і сідниць;
  • підняти настрій.

Лише 15 хвилин на день дозволять змінити тіло / Фото lhealth

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Експертка зазначила, що тренування – м'яке і підійде абсолютно всім. Крім того, поступово воно дозволить змінити своє тіло й своє життя.

Як ходити вдома: 2000 кроків за 15 хвилин

 

Автор: Наталя Бережна