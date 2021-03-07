Як хліб впливає на вагу і здоров'я: Фус розкрила факти, яких ви не знали

Хлібобулочні вироби їдять практично всі люди – вони не приїдаються, не набридають і зустрічаються в кожному прийомі їжі.

Як хліб впливає на вагу і чи шкодить здоров'ю – розповіла дієтологиня Світлана Фус.

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Хліб зазвичай стоїть на першому місці у списку заборонених продуктів у тих, хто вирішив скоротити споживання вуглеводів і скинути зайві кілограми. Важливо розуміти, який хліб слід виключати або обмежувати,

– зазначила Фус.

Цікаві факти про хліб

Білий хліб має високий глікемічний індекс і багатий на прості вуглеводи. Дієтологиня нагадала, що продукти з високим глікемічним індексом посилюють почуття голоду і провокують переїдання, що негативно позначається і на фігурі, і на травленні.

Хліб призводить до набору ваги / Фото Pixabay

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Якщо з'їсти кошик скибочок смачного білого багета, рівень цукру у крові точно підвищиться. Тому важливо розуміти, що часте вживання білого хліба та інших виробів з пшеничного борошна з часом може призвести до інсулінової резистентності і збільшує ризики розвитку діабету 2 типу,

– зазначила Світлана Фус.

Хліб провокує переїдання / Фото Pixabay

Вона пояснила, що хліб розбухає у шлунку – це створює відчуття ситості. Люди, які все їдять з хлібом, помічали, що в разі його відсутності їм здається, що вони не наїлися. Це також стає причиною переїдання і набору зайвої ваги.

Їхня талія розпливається, з'являється підшкірний жир, від якого важко позбутися,

– попередила дієтологиня.