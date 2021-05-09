Як харчуватися після свят: 5 пунктів, які допоможуть прийти в форму

Під час великодніх свят кожен дозволяв собі дещо більше за святковим столом. Тривалі вихідні минули й час повертатися до правильного раціону.
Для того щоб легко повернутися до звичного ритму, варто дотримуватися кількох рекомендацій. Ними поділилися фахівці Клініки дієтології Самойленко.
Корисно Чи обов'язково потрібно їсти суп: нюанси, яких ви могли не знати
Пасхальні свята вже пройшли, але залишили після себе шлейф "здається, той шматок був зайвим"?.. Розуміємо, що втриматись було складно, до того ж радикальні та різкі обмеження у святкові дні навпаки спонукають до наступальних дій в сторону продукту з категорії "виключити",
– зазначили дієтологи.
Як повернутися до звичного раціону
1. Відключіть режим провини за все з'їдене
Почніть стежити за своїм раціоном. У ньому має бути достатньо високоякісного білка, клітковини, цільних злаків та корисних жирів.
2. Не варто голодувати
Щодня у вас має бути три основних прийоми їжі з повноцінним складом. Це допоможе швидко відновитися.
Правильний раціон допоможе повернути звичну форму / Фото Pixabay
Цікаво Як позбутися від жиру на боках і животі: чемпіонка показала відео
3. Налагоджуйте режим дня, починаючи з вечора та гігієни сну
Не забувайте, що недостатня кількість, пізнє засинання порушують рівновагу голоду-насичення та змушують обирати не найкращі варіанти страв для вживання,
– наголосили дієтологи.
4. Питний режим
Щодня ви маєте випивати свою норму чистої води. Вона сприяє метаболізму та позитивно впливає на процес травлення.
Чиста вода є одним з основних правил здорового способу життя / Фото Pixabay
5. Додайте руху
Фізична активність має бути щодня. За словами фахівців, прогулянки знизять рівень тривоги, що своєю чергу убезпечить від поїдання смаколиків.