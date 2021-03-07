Як 8 березня смачно їсти і худнути: ТОП-3 закусок до святкового столу

Кожна жінка мріє смачно їсти, але при цьому не набирати вагу. Для цього потрібно підбирати правильні інгредієнти і насолоджуватися крутими стравами.

Простими рецептами закусок до святкового столу поділилася фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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ТОП-3 закусок до святкового столу, щоб 8 березня їсти смачно, корисно і худнути,

– зазначила Медушкіна.

1. Рулет зі слабосоленої риби та сиру

На 100 грамів: 137,21 кКал.

БЖВ (білки, жири, вуглеводи): 13,95 / 7,58 / 1,35.

Що потрібно:

Слабосолона риба – 500 грамів.

Сир сирний легкий (до 20% жирності) – 150 грамів.

Бринза слабосолона – 75 грамів.

Шпинат і кріп (або інша зелень за смаком) – 100 грамів.

Як готувати:

Подрібніть зелень. Бринзу перемішайте з м'яким сиром. Філе риби наріжте тонкими пластинками. Лист фольги покладіть на стіл і покладіть на нього рибу так, щоб шматочки злегка знаходили один на інший. Посипте рибу зеленню і викладіть зверху бринзу з сиром і заверніть у рулет. Загорніть у фольгу і поставте в холодильник на 1-2 години. Після цього знімаємо з рулету фольгу і нарізаємо порційними шматками.

Смачні рулети можна їсти навіть тим, хто худне / Фото gastronom

2. Рулетики з кабачків

На 100 грамів: 75 кКал.

БЖВ: 7,4 / 1,9 / 7,6.

Інгредієнти:

Кабачок – 350 грамів.

Морква – 100 грамів.

Сир у брикеті 2% – 300 грамів.

Кінза (будь-яка інша зелень) – 20-25 грамів.

Часник – 2-3 зубчики.

Сіль, перець – за смаком.

Кунжутна олія (оливкова) – 1 чайна ложка.

Як готувати:

Кабачок нарізаємо тонкими пластинами і обсмажуємо з двох сторін під кришкою на олії. Моркву натираємо на дрібній тертці, змішуємо з кінзою, сиром і часником. Все необхідно посолити, поперчити і згорнути в рулетики.

Легку і смачну страву можна приготувати за кілька хвилин / Фото youtube

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3. Салат з авокадо и сьомгою

На 100 грамів: 137.94 кКал.

БЖВ: 5.36 / 11.19 / 4.06.

Які продукти потрібні:

Огірок – 2 штуки.

Авокадо – 2 штуки.

Слабосолона сьомга – 200 грам.

Помідори – 2 штуки.

Часник – 2 зубчики.

Сіль – за смаком.

Як готувати:

Огірки, авокадо і рибу нарізаємо дрібними кубиками і перемішуємо. Для заправки помідори без шкіри натираємо на дрібній тертці, додаємо подрібнений часник. Заправляємо салат, перемішуємо.

Легкий салат порадує ваших гостей / Фото gastronom