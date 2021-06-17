Ягоди: коли й скільки їх потрібно їсти, щоб знижувати вагу

Ягоди – сезонні смаколики, які обов'язково потрібні у раціоні. Це може бути полуниця, черешня, вишня – все залежить від особистих переваг.

Соковиті ягоди слід їсти у першій половині дня, з огляду на розмір порції. Що ще потрібно врахувати при зниженні ваги, розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.

Цікаво Названо три важливих умови правильного харчування

Ягоди – чудове джерело вітамінів і антиоксидантів, а ще клітковини, яка уповільнює травлення і покращує роботу кишечника... Обов'язково їжте ягоди цього року – отримуйте заряд вітамінів і гарного настрою! Можете їсти їх як у чистому вигляді, так і у вигляді смузі, змішуючи з сиром, вівсянкою, йогуртом,

– зазначила Боржемська.

Коли та скільки ягід можна їсти

Ягоди краще вживати до 16:00 . Їх можна додавати до сніданку або вживати у перший перекус.

. Їх можна додавати до сніданку або вживати у перший перекус. Одна порція ягід має бути до 200 грамів.

Ягоди містять багато фруктози та глюкози, тому до їх вживання потрібно ставитися серйозно.

Ягоди краще їсти у першій половині дня / Фото Pixabay

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Близько 40% людей мають знижений поріг засвоєння фруктози в кишечнику і тому вас може здувати після улюблених ягід і фруктів. Все тому, що наш організм може засвоїти не більше 25 грамів фруктози за раз,

– додала фітнес-тренерка.

Вона уточнила, що багато хто влаштовує "розвантажувальні дні" на полуниці, вишні чи черешні. Однак це невірний метод. За словами Марини Боржемської, тільки повноцінне харчування гарантує гарне тіло.