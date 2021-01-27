Позбутися вушок на стегнах назавжди: найефективніші вправи

Чимало жінок прагнуть зробити свої стегна стрункими й привабливими. Для того, аби "прокачати" проблемну зону, виконуйте ці вправи.

Джерело: інстаграм Home fitnes videos

Для того, аби побачити результат, виконуйте вправи регулярно, а також не забувайте поєднувати їх з правильним харчуванням.

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Позбутися галіфе на стегнах можна за допомогою комплексного підходу / Фото tut.by

Відводьте ноги в бік

Станьте прямо, ноги поставте трохи ширше плечей. Повільно підіймайте одну ногу в бік, потім опускайте її. Виконуйте вправу спершу однією, потім другою ногою.

Важливо: коли опускаєте ногу, не торкайтеся нею землі. Намагайтеся тримати її увесь час в повітрі. Так ви збільшите навантаження та ефект від вправи.

Відведення ніг в позиції "на карачках"

Станьте на кисті та коліна. Повільно відводьте ногу вбік та опускайте донизу. Намагайтеся не ставити її на підлогу.

У тій самій позиції відводьте ногу назад.

Підіймання ніг в позиції лежачи



Підйоми ніг допомагають накачати м'язи на стегнах та сідницях / Фото woman.rambler

Ляжте на бік. Ліктем руки, що знизу, впріться у підлогу. Утримуйте рукою тіло. Нижню ногу зігніть в коліні та покладіть на підлогу. Верхню ногу повільно підіймайте та опускайте.

Тут теж важливо не опускати ногу повністю, а утримувати її в повітрі.

Метелик

Початкова позиція – та сама. Ногу, що зверху, опустіть на ту, що знизу. Прокручуйте ногу, відриваючи коліна одне від одного. Потім повільно повертайте назад.



Найкраще працюють вправи у комплексі з правильним харчуванням / Фото Vashsport

Перегляньте відео, як правильно виконувати вправу:

Пам'ятайте, що тільки тренування не допоможуть вам позбутися жиру в "проблемних" місцях. Для цього потрібен комплексний підхід зі схудненням.

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