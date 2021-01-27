Позбутися вушок на стегнах назавжди: найефективніші вправи

Чимало жінок прагнуть зробити свої стегна стрункими й привабливими. Для того, аби "прокачати" проблемну зону, виконуйте ці вправи.
Джерело: інстаграм Home fitnes videos
Для того, аби побачити результат, виконуйте вправи регулярно, а також не забувайте поєднувати їх з правильним харчуванням.
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Позбутися галіфе на стегнах можна за допомогою комплексного підходу / Фото tut.by
Станьте прямо, ноги поставте трохи ширше плечей. Повільно підіймайте одну ногу в бік, потім опускайте її. Виконуйте вправу спершу однією, потім другою ногою.
Важливо: коли опускаєте ногу, не торкайтеся нею землі. Намагайтеся тримати її увесь час в повітрі. Так ви збільшите навантаження та ефект від вправи.
Станьте на кисті та коліна. Повільно відводьте ногу вбік та опускайте донизу. Намагайтеся не ставити її на підлогу.
У тій самій позиції відводьте ногу назад.
Підйоми ніг допомагають накачати м'язи на стегнах та сідницях / Фото woman.rambler
Ляжте на бік. Ліктем руки, що знизу, впріться у підлогу. Утримуйте рукою тіло. Нижню ногу зігніть в коліні та покладіть на підлогу. Верхню ногу повільно підіймайте та опускайте.
Тут теж важливо не опускати ногу повністю, а утримувати її в повітрі.
Початкова позиція – та сама. Ногу, що зверху, опустіть на ту, що знизу. Прокручуйте ногу, відриваючи коліна одне від одного. Потім повільно повертайте назад.
Найкраще працюють вправи у комплексі з правильним харчуванням / Фото Vashsport
Пам'ятайте, що тільки тренування не допоможуть вам позбутися жиру в "проблемних" місцях. Для цього потрібен комплексний підхід зі схудненням.
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