Реабілітолог показав вправу для спини, яка поєднує розтяжку і зміцнення м'язів: відеоінструкція

Біль у спині – поширений симптом у тих, хто має сидячу роботу або веде малорухливий спосіб життя. І щоб уникнути загострень, потрібно бути фізично активними. Лікар-реабілітолог показав вправу, яка поєднує у собі і розтяжку, і зміцнення м'язів.

За словами реабілітолога Олександра Леденя, при виконанні цієї вправи розтягуються квадратний м'яз попереку, сідничні м'язи, м'язи преса, а зміцнюються ромбовидні і трапеції.

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При правильному виконанні вправи відбувається мобілізація у грудному відділі хребта, що дозволяє вам бути гнучкішими і рухливішими,

– говорить Ледень.

Порядок виконання вправи

Прийміть позу голуба (як на відео). Одну руку залиште на підлозі, другу покладіть кистю на потилицю. Ліктем цієї ж руки поверніться до стелі, а потім назад. Повторіть це рух 12 – 15 разів, а потім поміняйте сторону.

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Не поспішайте, намагайтеся виконувати всі рухи плавно, не робіть вправу через біль.