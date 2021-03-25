Реабілітолог показав вправу для спини, яка поєднує розтяжку і зміцнення м'язів: відеоінструкція

Джерело:інстаграм Олександра Леденя
Біль у спині – поширений симптом у тих, хто має сидячу роботу або веде малорухливий спосіб життя. І щоб уникнути загострень, потрібно бути фізично активними. Лікар-реабілітолог показав вправу, яка поєднує у собі і розтяжку, і зміцнення м'язів.
За словами реабілітолога Олександра Леденя, при виконанні цієї вправи розтягуються квадратний м'яз попереку, сідничні м'язи, м'язи преса, а зміцнюються ромбовидні і трапеції.
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При правильному виконанні вправи відбувається мобілізація у грудному відділі хребта, що дозволяє вам бути гнучкішими і рухливішими,
– говорить Ледень.
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