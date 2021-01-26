5 хвилин на день: як привести до ладу спину – вправа від реабілітолога

Реабілітолог Олександр Ледень дає поради тим, хто працює сидячи, а також відчуває біль та дискомфорт у спині.
Джерело: інстаграм Олександра Леденя
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Ця вправа відновлює баланс найширшого м'язу спини, а також допомагає розкрити грудну клітку і вирівняти спину. Виконуйте вправу, якщо відчуваєте, що у вас щось затисло під лопаткою.
Також цю вправу важливо виконувати тим, хто полюбляє сидіти, впершись в одну руку, або ставити ногу на ногу.
Обов'язково робіть вправи для спини, якщо у вас сидяча робота / Фото Ramsay
Робіть вправу повільно і плавно. Якщо відчуваєте біль – зупиніться, спробуйте наступного разу виконувати вправу менш інтенсивно.
Для здоров'я спини намагайтеся сидіти правильно протягом робочого дня / Фото Trendymen
Виконуйте рухи протягом 60-90 секунд. Зробіть вправу 1-2 рази на кожен бік.
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