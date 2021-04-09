Швидко і пісно: як приготувати ледачу вівсянку

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Джерело:

Інстаграм Альбіни Коміссарової

Вівсянка – крупа, яку мільйони людей вживають на сніданок. Однак старі рецепти набридають і хочеться чогось нового.

Лінива вівсянка – страва, яка не потребує багато часу для приготування, але сподобається всім членам сім'ї. Смачним рецептом поділилася дієтологиня Альбіна Коміссарова.

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Оскільки зима вже закінчилася, я впевнена, що можна запропонувати вам вже не тільки гарячі сніданки. Плюс таку вівсянку дуже люблять діти, її можна разом приготувати з вечора, покласти улюблені фрукти та ягоди й красиво прикрасити,
– зазначила Коміссарова.

Що знадобиться для ледачої вівсянки

  • Вівсяні пластівці – 3 – 6 столових ложок.
  • Банан – 1 маленький або ½ великого.
  • Волоські горіхи – 4 – 5 штук.
  • Насіння чіа.
  • Рослинне молоко (рисове/вівсяне) – за смаком.

Смачна вівсянка сподобається навіть дітям​ / Фото Pixabay

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Як приготувати ледачу вівсянку

  • Банан нарізаємо кружечками.
  • Волоський горіх нарізаємо на свій розсуд.
  • Викладаємо шарами: банан – пластівці – горіхи – чіа. Заливаємо молоком і робимо ще один шар. Знову заливаємо молоком.
  • Прибираємо на ніч в холодильник.
  • Вранці вівсянку можна вживати.

Альбіна Коміссарова також назвала кілька варіантів наповнення для вівсянки:

  • йогурт, банан, какао і мед;
  • молоко, йогурт і джем;
  • молоко, банан і арахісова паста;
  • молоко, кориця і яблуко.

Дивіться відео приготування ледачої вівсянки: