Швидко і пісно: як приготувати ледачу вівсянку

Джерело:Інстаграм Альбіни Коміссарової
Вівсянка – крупа, яку мільйони людей вживають на сніданок. Однак старі рецепти набридають і хочеться чогось нового.
Лінива вівсянка – страва, яка не потребує багато часу для приготування, але сподобається всім членам сім'ї. Смачним рецептом поділилася дієтологиня Альбіна Коміссарова.
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Оскільки зима вже закінчилася, я впевнена, що можна запропонувати вам вже не тільки гарячі сніданки. Плюс таку вівсянку дуже люблять діти, її можна разом приготувати з вечора, покласти улюблені фрукти та ягоди й красиво прикрасити,
– зазначила Коміссарова.
Смачна вівсянка сподобається навіть дітям / Фото Pixabay
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Альбіна Коміссарова також назвала кілька варіантів наповнення для вівсянки: