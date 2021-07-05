Випади в стрибку: тренер розповів, за чим важливо стежити при виконанні цієї вправи – відео

Стрибкові випади ідеально поєднуються з силовими заняттями і дозволяють прискорити прогрес у любителів спорту. Але важливо знати про кілька нюансів, які зроблять тренування ефективнішим і безпечнішим.

Випади у стрибку – доволі функціональна вправа: вона інтенсивніша, ніж стандартні випади і на неї потрібно затратити більше енергії, а відповідно – спалити більше калорій. Але разом з тим вимагає більше навичок для виконання. Тренери зі спортклубу Smidyuk Academy розповіли, як виконувати випади зі стрибком.

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Що важливо при випадах зі стрибком

Не сутультеся і не округляйте поперек. Шию тримайте на одній лінії зі спиною.

Напружуйте прес. Це допоможе зайняти правильну позицію і не дозволить корпусу робити непотрібні руху.

Не затискайте сідниці. Додаткове напруження буде заважати стегнам вернутися у правильну позицію, а також не дозволить м'язам якісно розтягнутися в нижній точці.

Не давайте коліну скручуватися всередину. Воно повинно "дивитися" вперед.

А щодо самої вправи:Ці рухи корисні для підвищення сили і витривалості ніг, а також підходить для кардіотренувань.

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