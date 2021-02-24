Відсутність архівних знімків з дітьми підштовхнуло жінку на схуднення: фото ДО та ПІСЛЯ

Мама з Австралії не знайшла жодного старого знімку з дітьми. А все тому, що жінка дуже соромилася свого тіла і завжди уникала камери. Але нині, після 3-ох років тренувань, вона перетворилася у справжню фітоняшку.

Так, 35-річна Андреа Хаттон одного разу вирішила посортувати архівні фото своїх двох дітей і виявила, що її немає на жодному сімейному кадрі. Як згадує жінка, на той час вона важила 73 кілограми і це стало причиною комплексів, через що узагалі не фотографувалася.

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Через зайву вагу я просто не могла дивитися на себе в дзеркало. Я тікала, коли хтось діставав камеру. Мені шкода, адже у мене навіть не залишилося щасливих спогадів на фото,

– каже жінка.



Через надмірну вагу жінка завжди ховалася від камер / Фото honey.nine

Це стало тим переломним моментом у житті мами двох дітей, коли вона вирішила взяти себе в руки. Тож, щоб комплекси не віддаляли її від рідних, австралійка вступила у фітнес-спільноту мам, які, як і вона, боролися із зайвою вагою.

Наступні п'ять місяців Хаттон не тільки працювала над власним тілом, а й намагалася полюбити себе. Жінка почала правильно харчуватися, займатися ходьбою і відвідувати тренажерний зал три рази в тиждень. І за три роки тренувань Андреа скинула 23 кілограми. Тепер красуня не соромиться ходити з дітьми на пляж, а боязнь камери зникла на завжди.

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Для мене не має значення, в купальнику я чи одягнена. Я подумки відчуваю себе приголомшливо і більше у мене немає бажання ховатися,

– радіє австралійка своєму перевтіленню до невпізнання.



Після схуднення австралійка почала більше часу проводити з дітьми та насолоджуватися життям / Фото honey.nine