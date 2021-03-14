Від яких продуктів хочеться їсти ще більше: ТОП-5 від експертки

Джерело:Інстаграм Олени Кален
Для того щоб знизити вагу, важливо розуміти, які продукти харчування пробуджують апетит і змушують їсти зайве.
ТОП-5 продуктів, які загострюють голод, назвала експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.
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За словами Кален, часто ті, хто бажає знизити вагу, замінюють ними солодощі, але сенсу в цьому немає. Оскільки це – швидкі вуглеводи, які різко піднімають рівень цукру в крові. Після цього стрибка цукор так само швидко падає, а людина починає відчувати голод.
За словами фахівчині, через рідку текстуру вони швидко проходять через шлунок, після чого знову з'являється відчуття порожнечі у шлунку – людина знову хоче їсти. Крім того, знежирені йогурти містять багато цукру і штучних добавок.
Йогурти містять багато цукру і викликають голод / Фото Pixabay
Містять багато калорій і швидко перетравлюються. Суть така ж, як і з батончиками – цукор різко підвищується і різко падає. Це призводить до почуття голоду. Кален рекомендує їсти сухофрукти до основного прийому їжі.
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Сухофрукти краще їсти до основного прийому їжі / Фото Pixabay
Для більшості з нас яйця асоціюються зі сніданком. Однак яєчний білок – найбільш швидкозасвоюваний білок. І оскільки вранці калорії йдуть не лише на підтримку активності, але і на завантаження м'язів і печінки глікогеном, то після яєчного сніданку голод виникає дуже швидко і до обіду витягнути без перекусу не виходить. Тому на сніданок краще з'їсти щось інше, наприклад, м'ясо або птицю, а яйця краще залишити на вечерю,
– зазначила Олена Кален.
Якщо немає медичних показань до заміни цукру, цукрозамінники можуть тільки посилювати тягу до солодкого, пояснила експертка.
За словами Олени Кален, найголовніше правило для зниження ваги – їсти лише тоді, коли з'являється відчуття голоду і зупинятися при насиченні.