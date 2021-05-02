Святкові ласощі: скільки калорій в найпопулярніших продуктах

На свята усі "відриваються" на різноманітні ласощі. Хтось куштує паску, хтось обирає шашлики, а хтось – і те, й інше.

Для того щоб за цей період не зросла вага, потрібно врахувати калораж. Скільки калорій у найпопулярніших смаколиках – розповіла тренерка і блогерка Aleksa Svarovskyh.

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За святковим столом у неділю середньостатистична людина з'їсть близько 2000 ккал за раз! І це ще без напоїв! Якщо обійдетесь просто водою без газу, то цифра не збільшиться, а якщо додасте алкоголь чи щось неалкогольне магазинне, то ще +200 ккал вам прилетить!

– зазначила тренерка.

Скільки калорій міститься у 100 грамах великодніх продуктів

Паска без начинки – 329 ккал (в одному шматочку – 70-150 грамів).

Домашня ковбаса – 302 ккал.

Сало – 816 ккал.

Буженина (шинка) – 510 ккал.

Масло – 717 ккал.

Сир м'який – 290 ккал.

Яйце куряче – 70 ккал.

Вино "Кагор" – 139 ккал у 100 мілілітрах.

Голубці домашні з м'ясом та рисом – 96 ккал.

Сметана – 206 ккал.

Якщо не переїдати на свята, вага залишиться у нормі / Фото Pixabay

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Холодець – 257 ккал.

Олів'є з майонезом – 162 ккал.

Лазанья – 315 ккал.

Торт з бісквітом та кремом – 380 ккал (врахуйте, що у шматку зазвичай до 200 грамів).

Горілка – 115 ккал у 50 мілілітрах.

Сік апельсиновий – 43 ккал у 100 мілілітрах або 107 ккал у склянці.

Віскі – 250 ккал у 100 мілілітрах.

За святковим столом стежте за порціями / Фото Pixabay

Водночас тренерка уточнила, що не закликає відмовитися від їжі. Однак варто враховувати 2 правила – менше їсти та більше рухатися. Це дозволить не набрати вагу на свята.

Один день святкування й такої їжі вам не накине багато зайвого жиру, але якщо плануєте ходити у гості чи розтягувати святкування до вівторка – дуже навіть велика ймовірність, що такий профіцит ккал вам відкладеться,

– резюмувала Aleksa Svarovskyh.