Усе життя робили неправильно: дівчина шокувала мережу виконанням популярної вправи – відео

Усі пам'ятають марні спроби дістати кінчиками пальців рук своїх ніг ще з уроків фізкультури. Але, як виявилося, нас вчили неправильно виконувати цю вправу. І зробити цей "трюк" може кожен.

Інструкторка з йоги Дженна Елсі довела, що дістати руками до пальців ніг можна й без хорошої розтяжки. Дівчина розповіла, що цей елемент ми все життя робили неправильно.

І ще Блогерка показала просту вправу, виконати яку можуть лише дівчата: відео

Так, на перших кадрах відео блогерка показує знайому нам всім позу, яку приймає людина, коли хоче доторкнутися до пальців ніг. Таку вихідну позицію спортсменка назвала хибною. Натомість, щоб легко дістати руками до ніг, залишайтеся у цьому ж положенні, але зігніть коліна, опустіть тулуб ще нижче, розслабте шию, а потім повільно випряміть ноги. Візьміться за пальці ніг в кінці, якщо хочете.

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Передивляючись ролик, ви можете повторити за Дженною кожен крок. Для трюку необов'язково повністю випрямляти ноги, якщо це приносить вам дискомфорт.