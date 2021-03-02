Розвінчано 10 популярних міфів про целюліт

Целюліт – проблема, з якою стикаються мільйони жінок в усьому світі. Вирішити її можна тільки комплексним підходом.
Однак в суспільстві існує безліч міфів про целюліт. 10 з них розвінчала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.
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Якщо вірити статистиці, майже у 90% жінок є целюліт. Пройдемося по популярних міфах про нього,
– зазначила Самойлова.
Міфи про целюліт
- Целюліт – це хвороба. За словами Самойлової, целюліт потрібно відносити до вторинних статевих ознак, оскільки його поява у жінок обумовлена гормоном естрогеном.
- У чоловіків не буває целюліту. Насправді, "апельсинова кірка" є у 10% чоловіків. Це пов'язано з ослабленням сполучної тканини або підвищеним рівнем естрогену.
- Целюліт – проблема повних жінок. Целюліт є у жінок з різною вагою.
- Целюліт – це жир. Самойлова пояснила, що целюліт є проблемою "обміну речовин у жировій тканині, яка веде до утворення набряків в зоні ураження, здавлення артерій і вен, застою крові і лімфи".
- Целюліт – це набряк, тому треба менше пити. Тренерка пояснила, що насправді все навпаки. Чим більше води п'є дівчина – тим краще циркулює кров і лімфа, тим менше застійних явищ у тканинах, тим менш помітний целюліт.
Целюліт – проблема не лише жінок, а й чоловіків / Фото pinterest
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- Появи целюліту можна запобігти. Якщо є генетична схильність – целюліту не уникнути.
- Якщо користуватися антицелюлітний кремом – целюліт зникне. За словами Самойлової, креми можуть зробити шкіру більш гладкою і доглянутою, "але реального зменшення ефекту апельсинової кірки за допомогою крему не досягти".
- Антицелюлітні масажі допоможуть.
Масаж дійсно покращує кровообіг, усуває застій лімфи, шкіра після нього виглядає більш гладкою, але ефект цей короткочасний,
– пояснила тренерка.
- Врятує ліпосакція. Операція не змінить структуру тканин, а в разі ускладнень після ліпосакції, целюліт може стати помітнішим.
- Допоможе правильне харчування. Відмова від цукру, жирних, солоних продуктів поліпшить стан шкіри, однак від целюліту не врятує.